Sarah Lombardi (25) macht Schluss mit ihrem alten Style! Bislang kannten die Fans der Sängerin sie als langhaarige Brünette. Während die Haarfarbe bleiben durfte, ließ Sarah ihre Mähne radikal kürzen – dabei flossen sogar ein paar Tränchen, wie sie am Dienstagabend auf ihren Social-Media-Profilen zeigte. Das schöne Ergebnis gibt es jetzt zu sehen: Sarah präsentiert ihren neuen Look super-selbstbewusst und strahlend!

Ganze 30 Zentimeter Haare fielen der Schere zum Opfer. Gar nicht so leicht, wie die 25-Jährige Bild verriet: Sarah weinte immerhin sogar auf dem Friseurstuhl. "Weil für mich jetzt ein ganz neues Kapitel beginnt. Ich fühle, dass ich vorangekommen bin und habe Lust darauf", erzählte die gebürtige Kölnerin. Das Make-Over kommt nicht zufällig: Am Freitag will Sarah nach zwei Jahren Pause endlich wieder neue Musik veröffentlichen.

Ein wenig Bammel habe die Mutter des kleinen Alessio Lombardi (2) nun zwar schon vor ihrem Comeback, doch ihr neues Aussehen stärke Sarah ungemein. "Ich fühle mich wie neu, viel reifer und erwachsener. Habe einen neuen Look, bin voller Power", sagte sie. Dass ihr Radikal-Cut gut ankommt, bewiesen bereits die ersten Reaktionen: Nicht nur andere Promi-Damen feierten Sarah für ihre Entscheidung, auch Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) steht hinter seiner Ex. Wie gefällt euch Sarahs neuer Look? Stimmt ab!

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Deutschpop-Sängerin

Facebook / OffiziellSarahEngels Sarah Lombardi beim Friseur

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

