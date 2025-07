Sarah Engels verlost Hochzeitsständchen und spaltet Fans

Sarah Engels (32) hat eine Herzensaktion für ihre Fans angekündigt und sorgt damit aktuell für Begeisterung – und Diskussionen. Die Sängerin, die durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, verlost ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk: ein Ständchen auf der Hochzeit eines glücklichen Gewinners oder einer glücklichen Gewinnerin. In einem Instagram-Video teilte Sarah mit: "So viele wünschen sich, dass ich ihren großen Tag musikalisch begleite, und ich habe mir gedacht, diesen Wunsch erfülle ich euch." Die Teilnahmebedingung? Fans müssen sich ein Ticket für ihr Release-Konzert kaufen und das Datum sowie den Ort ihrer Hochzeit verraten.

Die Reaktionen auf diese Aktion fallen überwiegend positiv aus. Während zahlreiche Anhänger ihre Freude und Begeisterung in den sozialen Medien ausdrücken – ein Kommentar lautet beispielsweise: "Das ist ja mal ein geiles Gewinnspiel!!" – zeigen sich einige auch kritisch. Ein User merkte an: "Ich finde die Idee richtig toll auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum es mit einem Konzertkartenkauf von dir verbunden sein muss?" Dieser kritische Ton wird von der Vorstellung begleitet, dass Sarah ihrer treuen Community bereits so viel zu verdanken habe und eine derart verknüpfte Aktion dem nicht gerecht würde. Dennoch bleibt die Vorfreude bei vielen Fans groß.

Sarah, die seit Jahren als Sängerin und TV-Persönlichkeit bekannt ist, teilt regelmäßig private und berufliche Einblicke mit ihren Followern und ist sich bewusst, dass Hasskommentare zum öffentlichen Leben dazuzugehören scheinen. Seit ihrer Hochzeit und dem Familienzuwachs steht Sarahs Leben häufig im Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Verlosung zeigt erneut, wie wichtig ihr der Kontakt zu ihren Fans ist, denn sie betont immer wieder, wie dankbar sie für ihre Unterstützung ist. Die Möglichkeit, einem Paar einen besonderen Moment zu schenken, scheint der 32-Jährigen ebenso Freude zu bereiten wie den vielen Fans, die sich bereits auf die Chance freuen, ihren großen Tag von Sarah musikalisch begleitet zu bekommen.

