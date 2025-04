Sarah Engels postet sexy Bikini-Fotos in malerischer Kulisse

Sarah Engels (32) lässt aktuell ihre Seele baumeln. Die DSDS-Bekanntheit verbringt einige Tage im sonnigen Mauritius und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Eindrücke ihres Urlaubs hält die Sängerin in einer Bilderstrecke fest, die sie unter anderem am Strand des Urlaubsortes zeigt. In einem grün-blauen Bikini posiert Sarah in traumhafter Kulisse, während der Sonnenuntergang den Abend einläutet. Dazu schreibt sie: "Vier Tage Mauritius."

Unter den zahlreichen Schnappschüssen tummeln sich neben Landschaftsaufnahmen und kulinarischen Kleinigkeiten auch verliebte Bilder von Sarah und ihrem Mann Julian Engels (31). An einem Aussichtspunkt gibt sich das Ehepaar einen liebevollen Kuss auf den Mund. Auch den Fans der Musikerin scheint der Urlaubseinblick zu gefallen. "Wie schön, genießt es", kommentiert unter anderem Influencerin Anna Maria Damm (29). Ein weiterer Social-Media-Nutzer wünscht: "Wunderschöne Eindrücke, lasst es euch gut gehen."

Mit dem Pärchenfoto trotzen Sarah und Julian erneut den Gerüchten, dass es zwischen den beiden kriseln soll. Gegenüber Bild behauptete ein Insider Mitte März, dass die 32-Jährige ihren Ehemann kontrolliere und die Fäden in seinem Leben ziehe. Auf Social Media bezog Sarah anschließend Stellung zu den Gerüchten. "Ich dachte eigentlich schon, dass unsere Ehe perfekt ist", scherzte sie und fügte hinzu: "Nein, Spaß beiseite. Wir haben dieses eine Leben, das wir leben dürfen, und ich bin sehr glücklich, es mit dir zu teilen, Julian."

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2025

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024

