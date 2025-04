So süß gratuliert Sarah Engels ihrem Julian zum Geburtstag

Julian Engels (32) darf sich an seinem Geburtstag über eine ganz besondere Liebeserklärung freuen. Seine Frau Sarah Engels (32) teilt auf Instagram emotionale Zeilen, in denen sie ihm mit rührenden Worten gratuliert. "Heute an deinem 32. Geburtstag will ich dir endlich mal Dinge sagen, die ich viel zu selten ausspreche, obwohl ich sie jeden Tag fühle", schreibt Sarah zu einem Pärchenfoto, auf dem sie lächelt, während ihr Liebster eine Grimasse zieht. Sie hebt hervor, wie glücklich und stolz sie sei, Julian in ihrem Leben zu haben: "Ich liebe es, dass wir in so vielen Dingen gleich ticken, dass wir die Welt auf die gleiche Weise betrachten."

Der 32-Jährige sei Sarahs "Fels in der Brandung" und durch ihn habe sie eine ganz neue Seite vom Leben kennengelernt. Auch beschreibt die DSDS-Bekanntheit, was für ein toller Papa und Partner er ist: "Du bist für mich nicht einfach nur mein Mann. [...] Der beste Vater, der Mensch, der mich wirklich sieht – nicht nur von außen, sondern tief in meinem Inneren." Der ehemalige Fußballer gebe ihr unheimlich viel Halt und sei immer für sie da: "Du erkennst die Dinge, vor denen ich Angst habe, und statt wegzulaufen, bleibst du." Abschließend betont Sarah, dass Julian ihr "Zuhause" sei und sie ihn über alles liebe.

Nach der Scheidung von Pietro Lombardi (32), dem Vater von Sarahs erstem Sohn Alessio, fand sie in Julian ihr neues Liebesglück. 2021 feierten die beiden ihre Traumhochzeit, sieben Monate später wurde ihre gemeinsame Tochter Solea geboren. Weiteren Nachwuchs könnten sich die beiden vorstellen. "Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer und wer weiß, was das Leben für uns noch bereithält", antwortete die Musikerin vor einigen Wochen auf die Frage eines Fans in ihrer Instagram-Story. Sie habe es geliebt, schwanger zu sein, dennoch sei es ein Wunder, was nicht planbar sei: "Der Körper selbst und so viele verschiedene Faktoren entscheiden, ohne dass du es beeinflussen kannst, wann und ob es der richtige Moment ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Anzeige Anzeige