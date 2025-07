Hass im Netz: Sarah Engels findet klare Worte für ihre Hater

Sarah Engels (32) erfährt als Person des öffentlichen Lebens oft Hass und Hetze im Netz. Erst kürzlich sprach sie das Problem zum wiederholten Mal in den sozialen Medien an. Im Interview mit Promiflash erklärt sie ihre Absicht dahinter – dass sie Menschen, die online Hassnachrichten verschicken, damit wachrütteln möchte. "Es ist wichtig, dass man auch die jungen Leute darauf aufmerksam macht. Und vor allen Dingen auch diese Leute, die so was schreiben – damit sie sich vielleicht selber mal denken: 'Ich komme mir langsam echt blöd vor'", betont sie am Rande des Lascana-Summer-Club-Events. Sarah hat kein Verständnis für ihre Hater: "Bei jemandem, den man nicht mag, zu kommentieren: 'Du bist hässlich' oder 'Du bist ja alt geworden', oder was weiß ich – wenn du nichts zu sagen hast, dann sei einfach still."

Vor allem sorgt sich Sarah um die Auswirkungen, die solche Kommentare auf andere Menschen haben können. Zwar sieht sie sich selbst als gefestigt genug, um mit dem Hass umzugehen, aber sie denkt auch an jene, die weniger stark sind. "Ich bin mittlerweile 32, ich bin jetzt auch kein junges Mädchen mehr. Ich habe zwei Kinder und ich kann darüber stehen. Aber ich weiß, dass viele Menschen das auch psychisch wirklich treffen kann, die damit richtig zu kämpfen haben", so die Musikerin im Gespräch mit Promiflash. Besorgt zeigt sie sich auch mit Blick auf die Zukunft ihrer eigenen Kinder, die früher oder später ebenfalls mit der Onlinewelt in Kontakt kommen werden.

Sarah, die durch DSDS bekannt wurde, blickt heute auf eine erfolgreiche Karriere als Sängerin und TV-Persönlichkeit zurück. Privat ist sie glücklich mit ihrem Partner Julian Engels (32) verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Dennoch ist sie sich der Schattenseiten ihrer Bekanntheit bewusst und nutzt ihre Stimme, um auf Missstände hinzuweisen.

AEDT Sarah Engels bei dem Lascana Summer Club in Berlin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea