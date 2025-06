Sarah Engels enthüllt erste Details zu ihrem neuen Album

Sarah Engels (32) sorgt mit ihrem kommenden Album für Vorfreude bei ihren Fans. In einer Instagram-Fragerunde verriet die Sängerin jetzt erste Details zu "STRONG GIRLS CLUB", das am 22. August 2025 erscheinen soll. Das Album umfasst 20 Songs, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Sarah zeigt sich begeistert von der Vielfalt der Tracks: "Sind in den letzten Zügen – haben fast alle Songs ausgewählt. Freue mich echt riesig darauf", sagte sie in ihrer Story. Fans dürfen sich zudem auf einige Überraschungen auf der deutschen Seite des Albums freuen.

Das zweisprachige Konzept des Albums ist eine Premiere in Sarahs Karriere und zeigt ihre Wandlungsfähigkeit als Künstlerin. Besonders stolz scheint sie auf die englischen Lieder zu sein, die dem Album einen internationalen Touch verleihen sollen. Gleichzeitig betont sie aber auch die Bedeutung der deutschen Songs, die laut ihrer Aussage unerwartete Highlights bereithalten. Ihre Fans spekulieren bereits, ob sie sich beim Songwriting erneut von ihrem eigenen Leben inspirieren ließ. Schließlich waren bereits frühere Stücke wie "Te Amo Mi Amor" sehr persönlich und emotional.

Privat läuft es ebenfalls rund bei der Sängerin, die mittlerweile Mutter von zwei Kindern ist. Mit ihrem Ehemann Julian Engels (32) teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und zeigt sich dabei von ihrer sanften und herzlichen Seite. Zuletzt machte sie auf Instagram mit einer liebevollen Geburtstagsnachricht an ihren Mann Schlagzeilen. Die beiden wirken stets auf einer Wellenlänge und beweisen immer wieder, dass auch das Familienleben neben einer Karriere Platz finden kann. Fans dürfen sich daher auf ein Album freuen, das nicht nur musikalisch, sondern auch emotional einiges zu bieten hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, April 2025

Anzeige Anzeige