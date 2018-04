Die Social-Media-Gemeinde steht unter Schock: Bei einem tragischen Flugzeugabsturz kamen in der Nacht von Montag auf Dienstag sechs Influencer ums Leben. Mariah Sunshine Coogan, Anand Patel, Helena Lagos, James Pedroza und ihre Freunde Erik Valente und Iris Rodriguez Garcia wollten eigentlich nur von einem Festival in Arizona nach Las Vegas fliegen. In einem Privatjet übernahm offenbar der frisch angelernte Pilot James das Steuer – und gab noch kurz vor dem Absturz Entwarnung: "Es geht uns gut, es ist wie ein Trainigsflug!", erklärte er laut CBS News einem Fluglotsen. Nur wenig später krachte die Maschine in einen Golfplatz – keiner der Insassen überlebte.



