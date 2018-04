Im diesjährigen Dschungelcamp sind echte Freundschaften entstanden! Auch wenn der Zuschauer in der vergangenen Staffel von der Harmonie am Lagerfeuer gelangweilt war, hat sich der Teamgeist für die Stars ausgezahlt. Trotz ihrer stressigen Terminkalender stehen die ehemaligen Buschbewohner immer noch regelmäßig in Kontakt. Doch vor allem eine Promilady legt sich ins Zeug, um die Gruppe zusammenzuhalten. Sie weckt die Dschungeltruppe täglich mit einem Morgengruß!

Daniele Negroni (22) plaudert im Promiflash-Interview aus, welcher TV-Beauty offenbar besonders viel an der Freundschaft mit ihren Kollegen liegt: "Wir haben eine Dschungel-Gruppe bei WhatsApp. Und dadrin lese ich jeden Tag eine Guten-Morgen-Nachricht von Kattia Vides. Jeden Morgen um 8:30 Uhr schreibt sie. Immer", erklärt der einstige DSDS-Zweitplatzierte fasziniert.

Doch nicht nur die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist dem Sänger ans Herz gewachsen. Auch Tina York (63), Natascha Ochsenknecht (53) und Jenny Frankhauser (25) haben sich zu echten Vertrauenspersonen für den 22-Jährigen entwickelt. "Ich bin froh, dass das so ist. Freunde braucht man", zeigt er sich für diesen Zusammenhalt dankbar.

MG RTL D /Stefan Menne Daniele Negroni bei der Finalprüfung im Dschungelcamp

MG RTL D / Stefan Menne Kattia Vides, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidatin

MG RTL D Jenny Frankhauser und Daniele Negroni im Dschungelcamp 2018

