Abschluss ihres Sohnes: Kevin Costner und Ex ignorieren sich

Kevin Costner (70) und seine Ex-Frau Christine Baumgartner (51) sind noch nicht so weit – nach ihrer Trennung können sie noch nicht zusammen sein. Auch nicht, wenn ihr Nachwuchs einen großen Meilenstein absolviert: Zur Highschool-Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes Cayden waren zwar beide anwesend, jedoch weit weg voneinander. So hielten sich Kevin und Christine demonstrativ an entgegengesetzten Enden des Schulgeländes auf, um einen direkten Kontakt zu vermeiden. Wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen, schien es ihnen mit der Entfernung bestens zu gehen.

Dabei scheinen sowohl Kevin als auch Christine mit ihrem Leben normal weiterzumachen. So ist die Ex des Hollywoodstars angeblich seit Februar mit seinem ehemaligen Nachbarn verlobt und wird durch eine großzügige Unterhaltsvereinbarung unterstützt. Nach einer Einmalzahlung von einer Million US-Dollar bekommt sie monatlich umgerechnet 54.000 Euro für die gemeinsamen Kinder überwiesen. Nach ihrer Trennung ist also eigentlich alles geklärt. Auf der Abschlussfeier kam es dennoch zu keiner Annäherung zwischen den beiden. So konnte Sohnemann Cayden lediglich getrennte Erinnerungsfotos mit seinen Eltern machen – ein gemeinsames Bild scheint zum jetzigen Zeitpunkt wohl unvorstellbar.

2004 hatten Kevin und Christine geheiratet. Zusammen bekamen sie drei gemeinsame Kinder. Im Mai 2023 wurde schließlich das Ende ihrer Ehe bekannt. Im vergangenen Jahr wurde das Ganze schließlich finalisiert: So unterzeichneten sie im Februar 2024 laut TMZ eine Vereinbarung zur Beilegung der Ehe. Zuvor lieferten sich Kevin und seine einstige Geliebte einen heftigen Rosenkrieg. Dennoch setzte dem "Yellowstone"-Star die Trennung schwer zu. "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh", gestand er im vergangenen Sommer bei CBS Mornings.

Getty Images Kevin Costner mit seinen Kindern Hayes Logan, Grace Avery und Cayden Wyatt, Februar 2025

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im Februar 2022

