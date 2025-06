Vatertag: Justin Timberlake teilt seltene Fotos seiner Söhne

Justin Timberlake (44) präsentiert seinen ganzen Stolz: Anlässlich des Vatertags veröffentlichte der Sänger auf Instagram seltene Einblicke in sein Familienleben und teilte Fotos mit seinen Söhnen Silas (10) und Phineas. Auf den Bildern ist Justin zu sehen, wie er seine beiden Jungen liebevoll in den Armen hält. Mit emotionalen Worten beschrieb er, wie sehr ihn die Rolle als Vater erfüllt. "Es gibt keine größere Belohnung oder Verantwortung, die ich je in meinem Leben gespürt habe, als Vater zu sein", schwärmte der "Mirrors"-Interpret zu den Aufnahmen.

In seinem emotionalen Post betonte Justin, dass ihn die Erfahrung der Vaterschaft nicht nur präge, sondern auch immer wieder lehre. Er genieße jede Minute mit seinen Kindern und entdecke dabei immer mehr Parallelen zu seinen eigenen Vätern und Großvätern. "Ich sehe mich selbst immer mehr in jedem Moment, den ich mit meinen Söhnen verbringe und wie sie sich weiterentwickeln", erklärte der Musiker. Zum Abschluss wandte sich Justin an alle Väter, um ihnen an diesem besonderen Tag seine Anerkennung auszusprechen: "Prost auf alle Väter da draußen! Einen schönen Vatertag!"

Justin und seine Frau Jessica Biel (43) halten ihr Familienleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gewähren sie Einblicke in ihr Privatleben. Hin und wieder machen die Eheleute aber eine Ausnahme und machen deutlich, wie sehr sie ihre kleine Familie lieben. Ende Mai plauderte beispielsweise Jessica ein paar Details über ihren Nachwuchs aus. "Ich denke, mein älterer Sohn sieht aus wie ich, ist aber mehr wie Justin, während mein jüngerer Sohn aussieht wie er, aber vielleicht mehr wie ich ist", verriet die Schauspielerin im Interview mit E! News.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Phineas und Silas

Anzeige Anzeige