Sind die Zuschauer gelangweilt vom diesjährigen Dschungelcamp? Seit Freitag hausen zwölf mehr oder weniger bekannte Promis im australischen Busch, stellen sich den Prüfungen und benehmen sich sogar auch schon ein bisschen daneben. Doch irgendwie will der Funke bei den Fans nicht so richtig überspringen. Die Folge am Dienstag erreicht einen neuen Tiefstwert!