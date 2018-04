Die große Liebe im TV zu suchen, scheint mittlerweile fast zur Normalität geworden zu sein. Zumindest entsteht der Eindruck, wenn man das deutsche Fernsehprogramm unter die Lupe nimmt. Liebeshungrige Singles können nicht nur in den Klassikerformaten Der Bachelor und Die Bachelorette auf Partnersuche gehen. Auch die Sendungen Love Island, Naked Attraction, Adam sucht Eva, Take Me Out, Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht und Bachelor in Paradise laden zur Pirsch auf das andere Geschlecht ein. Und nun die Sensation: Schon ganz bald daten sich auch Ü60-Singles vor laufenden Kameras!

Das neue Dating-Spektakel wird auf SAT.1 ausgestrahlt. In der sechsteiligen Show "Hotel Herzklopfen – Spät verliebt!" treffen sich ab dem 22. April insgesamt 24 liebenswerte Senior-Singles in einem romantischen Berghotel in der Schweiz. Folge Nummer eins kommt direkt im Doppelpack und scheint allerhand bereit zuhalten. Das erste Date findet stilecht im Sessellift statt. Anschließend wird's rasanter: Die Herrschaften sollen sich im Scooter-Race noch besser kennenlernen. Spannend wird es am Abend: Einem Ü60-Paar winkt nämlich eine ungestörte Berghüttennacht.

Der 70-jährige Unternehmer Rainer weiß schon genau, wonach er Ausschau hält: "Meine Traumfrau sollte gute Laune, eine ansprechende Figur und Geld mitbringen und sie darf gerne ein bisschen jünger sein." Dem Geschiedenen und seinen Mit-Singles greifen übrigens Sat.1-Frühstücksfernsehen-Daniel Boschmann, YouTuberin Sarah Mangione und Comedy-Ass Lutz van der Horst (42) als Moderatoren unter die Arme. Was glaubt ihr – sehenswert oder reicht's langsam mit den Datings-Shows? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

© SAT.1 / Walter Wehner "Hotel Herzklopfen – Spät verliebt!"-Teilnehmer 2018

© SAT.1 / Walter Wehner Sarah Mangione, Lutz van der Horst und Daniel Boschmann

© SAT.1 / Walter Wehner "Hotel Herzklopfen – Spät verliebt!"-Moderatorin Sarah Mangione

