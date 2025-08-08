Laura Maria Rypa stolz: Leano braucht keinen Schnuller mehr

Laura Maria Rypa (29) hat mit ihrem Sohn Leano wieder einen neuen Meilenstein erreicht und teilt ihre Freude darüber mit ihren Fans auf Instagram. In einem Q&A beantwortete der Social-Media-Star die Frage, ob ihr Kleiner noch einen Schnuller benutze – und hatte dabei nur Positives zu berichten. "Ich muss sagen, ich bin so stolz auf Leano. Er hat jetzt seit über einem Monat keinen Schnuller mehr!", erklärte die stolze Mama und schilderte, wie es dazu kam: "Er hat seinen Schnuller einfach vom Balkon geschmissen. Und ich habe den Moment genutzt und gesagt: 'Oh nein, jetzt ist er weg... Aber weißt du was? Du bist doch schon ein großer Junge!' Und er hat es einfach verstanden."

Die Influencerin zeigte sich beeindruckt von der schnellen Entwicklung ihres Sohnes und plauderte noch mehr Details aus. Leano habe sie nicht zum ersten Mal mit seiner Selbstständigkeit überrascht. Bereits mit zwei Jahren sei er komplett trocken gewesen, sowohl tagsüber als auch nachts. "Er macht das alles so super, ich bin einfach so stolz auf ihn", schwärmte Laura weiter. Diese kleinen und doch so bedeutenden Fortschritte teilte sie gerne mit ihrer Community, die sie auch in anderen Phasen ihres Mutterdaseins unterstützen.

Laura gibt ihren Followern regelmäßig ehrliche Einblicke in den manchmal turbulenten Familienalltag. Ihr Verlobter Pietro (33) war kürzlich viel unterwegs, um seinen neuen Ballermann-Hit zu promoten, während die Content Creatorin zu Hause alles alleine stemmen musste. In einer Fragerunde auf Instagram gab Laura offen zu: "Ja, klar fehlt er mir hier gerade, wenn ich mit den Kids alleine bin, arbeite und den ganzen Alltag stemme. Aber am Ende ist das sein Job und damit verdient er sein Geld." Verständnis brachte sie trotzdem auf – das Reisen gehöre für den Musiker einfach dazu. "Wir haben uns gemeinsam so entschieden und jeder macht seinen Teil, nur halt auf unterschiedliche Weise", erklärte die Influencerin damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, Oktober 2024