Darauf hat Deutschland gewartet – oder? Sat.1 hat eine neue Kuppelshow: "Hotel Herzklopfen –Spät verliebt." Und obwohl das Konzept alles andere als neu ist – Singles suchen einen neuen Lebenspartner – ein kleines Detail unterscheidet diese neue Sendung von allen anderen. Denn jetzt hat die Stunde der 63- bis 78-Jährigen geschlagen. Richtig, goldige Senioren sind in der Schweiz auf der Suche nach der großen Liebe. Der Sender ging auf Nummer sicher und schmiss auch noch drei spritzige Moderatoren in den Mix: Lutz van der Horst (42), bekannt aus der ZDF-“heute show”, die YouTuberin Sarah Mangione und der Reiseleiter Daniel Boschmann sorgen für Fun. Doch was sagt die kritischste Jury der deutschen TV-Landschaft? Das sind die ersten Stimmen der Netz-Gemeinde!

Begeistert waren die Twitter -User zumindest von der Einspielmusik: Helene Fischer (33), "Herzbeben". Was folgte, waren Kommentare wie: "Sollen wir uns jetzt drüber lustig machen, wie eine Gruppe Senioren in den Schweizer Alpen Frühsport treibt?!? Ernsthaft? Alter." Doch im Laufe der Sendung kristallisierte sich dann eine eher wohlwollende Grundstimmung heraus, denn die Senioren überzeugten. "Ach Gottchen sind die alle goldig", schrieb ein Zuschauer.

Von den Moderatoren der Show waren die Kritiker allerding bis zuletzt nicht begeistert. Der Grund: Sie drängen sich zu sehr in den Mittelpunkt. Dazu hagelte es Sprüche wie: "Braucht die Sendung wirklich gleich 3 affige Moderatoren, oder was?"

© SAT.1 / Walter Wehner Sarah Mangione, Lutz van der Horst und Daniel Boschmann

Anzeige

© SAT.1 / Walter Wehner "Hotel Herzklopfen – Spät verliebt!"-Teilnehmer 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Lutz van der Horst beim Comedy Preis 2017 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de