Paris Jackson und Patenonkel Macaulay Culkin feiern zusammen

Paris Jackson (27) war in bester Gesellschaft, als sie zusammen mit ihrem berühmten Patenonkel Macaulay Culkin (44) den Geburtstag von Cara Delevingne (32) feierte. Die glamouröse Feier fand im legendären Chateau Marmont in Los Angeles statt. Paris, die frisch aus einer Trennung mit ihrem Ex-Verlobten Justin Long hervorgeht, zeigte sich auf Schnappschüssen, die Hello! vorliegen, stilvoll in einer weißen Bluse, kombiniert mit einem beigen Minirock, kniehohen Stiefeln und einer bronzenen Clutch. Macaulay, begleitet von seiner Ehefrau Brenda Song (37), war ebenfalls elegant gekleidet und unterstrich mit seinem entspannten Look die lockere Atmosphäre des Abends.

Trotz ihres jüngsten Herzschmerzes wirkte Paris ausgelassen und nahm sich Zeit für gemeinsame Fotos mit Freunden, darunter auch ein Selfie mit ihrem Cousin Austin Brown (39). Ihre gute Laune überraschte viele, denn erst kürzlich hatte das Model klargestellt, dass Bilder von ihr in tränenreicher Stimmung als Reaktion auf ihre Trennung und nicht etwa auf das Jubiläum des Todestages ihres Vaters Michael Jackson (†50) entstanden waren. "Das waren Tränen nach einer Trennung", ließ sie auf Twitter wissen, nachdem Medien spekuliert hatten. Die dreijährige Beziehung zu Justin hatte mit dessen romantischem Heiratsantrag im letzten Dezember ihren Höhepunkt erreicht, endete jedoch erst vor wenigen Wochen.

Die Bindung zwischen Paris und ihrem Patenonkel Macaulay ist besonders stark. Schon in der Vergangenheit hatte der Schauspieler betont, wie sehr er sie liebt und schützt. "Ich bin sehr beschützerisch, wenn es um sie geht", sagte er einst im Podcast "WTF". Auch bei wichtigen Momenten in ihrem Leben steht Macaulay ihr stets zur Seite – so wie Paris ihm bei seiner Hollywood Walk of Fame-Auszeichnung im Jahr 2023.

Collage: Getty Images, Getty Images Paris Jackson und Macaulay Culkin, Collage

IMAGO / Starface Paris Jackson im Mai 2025

Getty Images Paris Jackson mit Patenonkel Macaulay Culkin und seiner Familie