Promi Big Brother: Nehmen Laura Blond und Kim Virginia teil?

Die Gerüchteküche brodelt: Werden Kim Virginia Hartung (30) und Laura Maria Lettgen bei Promi Big Brother aufeinandertreffen? Im Interview mit Blitzlichtgewitter deutete Laura an, dass sie sich die ehemalige Dschungelcamperin gerne mal vorknöpfen wolle. Die Blondine heizte die Spekulationen weiter an, als sie durchblicken ließ, dass sie mit Kim gerne in eine Sendung ziehen würde, um alte Geschichten aufzudecken. Ob das wirklich passiert, bleibt abzuwarten – ebenso wie ein mögliches Mitwirken von Kims Freund Nikola Glumac (29). Interessant: Sat.1 folgt sowohl Kim als auch Nikola auf Instagram. Zufall?

Nicht alle zeigen sich jedoch begeistert von diesem möglichen Teilnehmer-Duo. Reality-TV-Star Tara Tabitha (32) äußerte via Instagram-Story ihre gemischten Gefühle zu den Gerüchten. "Weiß nicht, ob ich's geil finde oder furchtbar", schrieb sie. Tara prophezeit, dass ein Großteil der Aufmerksamkeit in der Show allein auf die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Frauen gerichtet wäre. Dabei kritisierte sie besonders Lauras mögliche Absichten, Kim öffentlich bloßzustellen, was laut Tara in erster Linie von einem Wunsch nach Sendezeit motiviert sein könnte.

Kim Virginia selbst hatte ihre Fans kürzlich darauf vorbereitet, dass sie bald in einer neuen TV-Show auftreten wird und möglicherweise dafür nach Deutschland reist. Die Reality-Queen hat sich zuletzt nach einem schwierigen Jahr wieder aufgerappelt und freut sich offenbar auf bevorstehende Projekte. Bleibt abzuwarten, ob "Promi Big Brother" tatsächlich der Schauplatz für das nächste Kapitel ihrer Geschichte sein wird. Für die Zuschauer wäre ein Aufeinandertreffen mit Laura sicher ein Ereignis, das die Sendung in den Schlagzeilen halten dürfte.

Collage: Imago, Instagram / laurablondd Collage: Kim Virginia Hartung und Laura Maria Lettgen

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

RTL II Tara Tabitha, Realitystar