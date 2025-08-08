Deshalb will sich Nikola Glumac die Nase operieren lassen

Nikola Glumac (29) hat kürzlich eine persönliche Entscheidung mit seinen Followern auf Instagram geteilt. Der Reality-TV-Star plant eine Nasen-OP! Auf die Frage eines Fans, weshalb er sich zu diesem Schritt entschieden habe, erklärte er offen: "Also, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, weil mich der Höcker auf meiner Nase extrem nervt." Dabei betonte er, dass das nichts mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun habe – der störende Höcker sei einfach ein Detail, das ihn schon lange stört.

Der geplante Eingriff soll dabei eher klein ausfallen. Nikola beschrieb den Umfang der Änderungen als wenig dramatisch und betonte, dass es nur um minimale Anpassungen gehe: "Also wirklich nur Kleinigkeiten und dann bin ich komplett zufrieden." Der 29-Jährige, der bekannt dafür ist, mit seinen Fans offen über persönliche Themen zu sprechen, wirkte dabei entspannt und überzeugt. Für ihn geht es bei der Operation offensichtlich um ein lang ersehntes Feintuning, das sein Wohlbefinden weiter steigern soll.

Nikola steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und hat sich durch seine Reality-TV-Auftritte und die Arbeit als Model eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auf Social Media gibt er regelmäßig private Einblicke und zeigt, dass er ein Freund offener Worte ist. Seitdem er mit Kim Virginia Hartung (30) zusammen ist, teilen beide regelmäßig Geschichten, die die Aufmerksamkeit seiner zunehmend größeren Followerschaft auf sich ziehen. Der Schritt zur Nasen-OP zeigt nun aber auch, dass auch ein Reality-Star wie Nikola nicht vor Makeln gefeit ist – und den Mut hat, darüber zu sprechen.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im November 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars