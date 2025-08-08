Endlich: Leyla Lahouar heißt bei Instagram nun Heiter

Große Neuigkeiten bei Leyla Heiter (29), die mit Mädchennamen Lahouar heißt: Die Reality-TV-Bekanntheit, die ihren neuen Nachnamen bereits nach der Hochzeit mit Mike Heiter (33) im Alltag angenommen hatte, kann sich nun endlich auch bei Instagram darüber freuen. Nach langem Warten ist der Benutzername "leylaheiter" freigeschaltet worden, und auf ihrem Profil erstrahlt nun endlich der gewünschte Name. In einer Instagram-Story zeigt sich Leyla überglücklich und lässt ihre Fans an ihrer Freude teilhaben: "Oh mein Gott, es hat endlich geklappt!" Das Liebesglück scheint nun komplett, denn das Paar hat obendrein bereits mit der Babyplanung begonnen.

Die Änderung ihres Instagram-Namens hat für die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, die bei den RTL+ Reality Awards 2024 als beliebteste weibliche Reality-Star des Jahres ausgezeichnet wurde, eine besondere Bedeutung. Nach der standesamtlichen Hochzeit Anfang Juli war es ihr ein großes Anliegen, auch online ihre neue Rolle als Ehefrau von Mike sichtbar zu machen. Doch die Umsetzung gestaltete sich schwieriger als gedacht. Über Wochen hinweg scheiterte Leyla daran, den Namen zu übernehmen, da er von einer unbekannten Person blockiert wurde. Dieser Umstand sorgte nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihren Followern für Frust und Verwunderung.

Leyla Heiter, die 2023 durch ihre Teilnahme an Der Bachelor bekannt wurde, lässt ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben. Auch ihre Liebesgeschichte mit Mike sorgt dabei immer wieder für Schlagzeilen. Der Heiratsantrag, den Mike ihr im Oktober 2024 machte, war für die beiden ein echtes Highlight ihrer Beziehung. Dass der Antrag bereits dafür sorgte, dass jemand den begehrten Namen blockiert hatte, entmutigte Leyla allerdings nicht. Ihre Hartnäckigkeit hat sich jetzt ausgezahlt – ein kleiner, aber bedeutungsvoller Sieg für die frischgebackene Ehefrau. Ende August soll dann abschließend die zweite, große Hochzeitsfeier stattfinden, die sogar im Livestream übertragen wird.

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

TikTok / leylaheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juli 2025

ActionPress Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Let's Dance" 2025