Ist DAS das Geheimnis hinter ihrem Mega-After-Baby-Body? Erst Mitte Januar wurde Cathy Hummels (30) zum ersten Mal Mama. Seitdem dreht sich im Leben der Neu-Mutti alles um das kleine Söhnchen Ludwig. Umso mehr verwundert es wohl, dass die Dirndldesignerin schon längst wieder zur alten Körpertopform zurückgefunden hat. Jetzt könnte sie ihren Body-Masterplan verraten haben: Cathy meistert ihre Yoga-Übungen einfach in allen Lebenslagen!

Vollblut-Mama oder Sportass? Die Ehefrau von Mats Hummels (29) ist beides – gleichzeitig! Auf Instagram teilte sie nun ihren ultimativen Sporttrick mit ihren Followern: Während sie mit Kinderwagen durch die Straßen von Miami spaziert, gibt es zwischenzeitlich kurze Päuschen – für effektive Yogafiguren. Auf dem geposteten Pic hält sich die Beauty mit den Händen an dem Babygefährt fest und streckt ihr linkes Bein lang nach hinten aus. Dazu schrieb Cathy: "Kinderwagen Yoga – macht Spaß!" Und das sieht man der selbst ernannten Hot Mama auch an: Strahlend blickt sie während der Übung in die Kamera.

Cathy scheint einfach eine richtige Zeitmanagement-Königin zu sein – und dabei sehr effektiv: Im Interview mit Promiflash verriet die Brünette erst kürzlich, dass sie sich nur mit mindestens 15 Minuten Yoga täglich ihre tolle Traumfigur zurückerkämpft habe.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Urlaub 2016

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels beim Yoga

