Jogging-Sturz: Cathy Hummels hat sich zwei Rippen gebrochen

Cathy Hummels (37) hat sich beim Joggen am österreichischen Mondsee Ende Juni verletzt. Deshalb kündigte sie an, sich einer Kernspintomografie zu unterziehen. Nun liegt das Ergebnis vor: Die Moderatorin hat sich zwei Rippen gebrochen. "Ich weiß wirklich gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll", räumte sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story ein. Auf den letzten Metern stürzte die Influencerin auf ihrer Strecke, als sie an einem im Boden verankerten Stein hängen blieb. Mit voller Wucht fiel sie auf ihre linke Körperseite und erlitt dabei nicht nur die schmerzhafte Verletzung, sondern auch Schürfwunden an Arm, Hand und Knie. Trotz des Sturzes absolvierte Cathy dennoch ihr Event-Training, wie sie online berichtete.

Einem Interview mit RTL zufolge war Cathy zu diesem Zeitpunkt hochkonzentriert und im Sprint unterwegs, als der Unfall geschah. Der Aufprall auf das Kiesbett sei "heftig" gewesen, erklärte die Social-Media-Persönlichkeit. Die äußeren Schürfwunden sind inzwischen abgeheilt, doch die anhaltenden Schmerzen machten einen MRT-Check notwendig. In diesem Zuge wurde schließlich der zweifache Rippenbruch diagnostiziert. Cathy selbst zeigte sich beeindruckt, wie gut sie fähig sei, Schmerzen zu verdrängen, räumte jedoch ein, dass sie nun erst einmal Zeit brauche, um das Erlebte zu verarbeiten: "Das muss ich jetzt erst mal verdauen."

Cathy ist bekannt dafür, ein aktiver und sportbegeisterter Mensch zu sein. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin teilt sie auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihre sportlichen Aktivitäten sowie in ihr Privatleben mit ihrem Sohn, der aus der Ehe mit Mats Hummels (36) stammt. Erst kürzlich betonte sie in einem Social-Media-Beitrag, wie wichtig ihr Sport für ihren körperlichen und geistigen Ausgleich sei. Kein Wunder also, dass sie trotz Verletzung nicht vom Training abließ. Ihre Anhänger bewundern nicht nur ihre sportlichen Ambitionen, sondern auch die Stärke, mit der Cathy immer wieder Rückschläge meistert. Nichtsdestotrotz muss sie sich immer wieder gegen Hasskommentare im Netz wehren, in denen ihre schlanke Figur kritisiert wird. Bodypositivity ist ihr sehr wichtig.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, April 2025

Collage: Instagram, Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels