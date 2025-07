Cathy Hummels sucht nach fieser Drohnachricht Hilfe bei Fans

Cathy Hummels (37) hat eine schockierende Drohmail erhalten, in der ein Säureangriff auf sie angekündigt wird. Der Absender fordert 2.000 US-Dollar (umgerechnet rund 1.700 Euro) in der Kryptowährung Litecoin und stellt ein Ultimatum von 24 Stunden. Im Gegenzug verspricht der Unbekannte, den Angriff abzuwenden und Informationen über den Auftraggeber preiszugeben. Die Moderatorin teilte die erschreckende Nachricht auf ihrem Instagram-Profil mit ihren Followern und äußerte ihre Hilflosigkeit: "Leute, was macht man bitte, wenn man solche Mails bekommt?"

Der Absender der Drohung behauptet, über eine Plattform im Darknet gewalttätige Dienste anzubieten und erklärt, der geplante Angriff sei bereits beauftragt worden. Sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden, droht er damit, die Tat auszuführen, dann jedoch für das Doppelte der Summe, gezahlt vom eigentlichen Auftraggeber. Besonders brutal: Laut Mail sei der geplante Angriff auf die Moderatorin "schnell, schmerzhaft und lebenslang." Für Cathy ist dies nicht die erste beängstigende Erfahrung im digitalen Raum. Bereits im April wurde ihr Instagram-Profil gehackt und der Täter verlangte 4.000 Euro, um es nicht zu verkaufen. Cathy engagiert sich daher seit Längerem mit anderen Prominenten für die Kampagne "Hass hat Hausverbot", die auf digitale Gewalt aufmerksam macht.

Dass Cathy sich von Herausforderungen nicht unterkriegen lässt, hat sie in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Erst kürzlich wagte sie sich für die Sendung "taff" auf die Bühne des Bierkönigs auf Mallorca, um im Rahmen eines Projekts ihr Ballermann-Debüt zu feiern. Auch wenn ihr Auftritt gemischte Reaktionen hervorrief, zeigte sich die Moderatorin optimistisch und sprach auf Instagram von einer einzigartigen Erfahrung. Cathy, die neben ihrer Karriere als Moderatorin auch Mutter eines Sohnes ist, betont immer wieder öffentlich, wie wichtig es für sie sei, trotz Rückschlägen positiv zu bleiben.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2025