"Viel alleine": Cathy Hummels sinnt über Mamasein mit Mats

Cathy Hummels (37) hat über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen und dabei Einblicke in die Herausforderungen gegeben, die diese Rolle mit sich bringt. Im Podcast "Hey Olli!" von Oliver Pocher (47) erklärte die Moderatorin, dass sie ihren Sohn Ludwig seit seiner Geburt im Grunde alleine großzieht. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (36) vor drei Jahren sowie dessen berufliche Verpflichtungen hätten dazu geführt, dass sie oft allein mit ihrem Sohn war. Dennoch sei sie nicht unglücklich, betonte Cathy, auch wenn sie sich eine intakte Familie gewünscht hätte: "Ob es jetzt mit ihm ist oder nicht. Aber dass ich meinen Sohn mehr oder weniger allein großziehe und so viel allein bin, das ist schon schwierig gewesen."

Im Gespräch mit RTL auf dem "All Together"-Sommerfest in Heidelberg präzisierte Cathy ihre Aussage: "Ich war halt sehr viel alleine mit meinem Sohn, weil mein Ex-Mann wegen seines Jobs eben in anderen Städten war." Besonders das Gefühl, abends nicht einfach mal aus dem Haus gehen zu können, belastete sie in dieser Zeit. Trotzdem betonte die Social-Media-Ikone, dass sie ihrem Ex-Mann keine Vorwürfe macht: "Er konnte ja nicht", meinte sie verständnisvoll. Sie wisse, dass diese Situation viele nachvollziehen können, und wiederholte, wie herausfordernd es sei, die gesamte Verantwortung alleine zu tragen. Seit Mats seine Zeit bei dem Verein AS Rom beendet hat, kann er wieder deutlich mehr Zeit mit dem kleinen Ludwig (7) verbringen. Nichtsdestotrotz sei das Co-Parenting nicht immer leicht.

Cathy Hummels hat ihren Sohn Ludwig stets in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt. Trotz der Belastung, von der sie berichtet, zeigt sie sich nach außen hin oft fröhlich und stark, setzt sich sogar für Bodypositivity ein und trotzt Hasskommentaren zu ihrem Äußeren. Nach der Scheidung von Mats hat sie sich vollständig auf Ludwig konzentriert und versucht, trotz der Umstände eine positive Balance in ihrem Leben zu halten. Dass Cathy und Oliver in den vergangenen Wochen öfter gemeinsam auf den gleichen Events auftauchten, gab Anlass zu Spekulationen um einen Flirt. Gegenüber RTL wiegelte Cathy entspannt ab: "Ach, die Gerüchteküche brodelt ja gerne, wenn zwei Menschen sich gut verstehen – das nehme ich mit Humor. Olli und ich kennen uns seit 2012." Sie seien einfach gute Freunde.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2025