Cathy und Ludwig fehlten bei Mats Hummels' Abschiedsspiel

Vor 81.365 Zuschauern feierte Mats Hummels (36) am vergangenen Sonntag seinen Abschied als Fußballer von Borussia Dortmund. Im Signal Iduna Park schlüpfte der Kicker ein letztes Mal in das schwarz-gelbe Trikot. Auf den Rängen fehlte aber von zwei Menschen jede Spur: Seine Ex-Frau Cathy Hummels (37) und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (7) erhielten wohl keine Einladung und hatten keine Zeit. Die Moderatorin und ihr Nachwuchs hatten stattdessen offenbar andere Pläne, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt.

Zusammen mit Ludwig und ihrer Mutter entspannte Cathy am Chiemsee, dem bayerischen Meer. Im knappen Bikini und mit leckerer Wassermelone ließ es sich die Influencerin richtig gut gehen. Vom Abschiedsspiel ihres Ex-Mannes bekam sie aber dennoch etwas mit – zumindest aus der Zeitung. "Jemand hat meine Kappe geklaut und über Papas Verabschiedung in der Zeitung gelesen. Damit er weiß, wie es war", schreibt Cathy zu einem Bild ihres Sohnes, das ihn mit einer Zeitung zeigt, auf der Mats bei seinem Abschiedsspiel gegen Juventus Turin zu sehen ist.

2022 zerbrach die Ehe von Mats und Cathy, obwohl sie jahrelang als Traumpaar galten. Inzwischen ist der Ex-Fußballer wieder glücklich vergeben. Seit einiger Zeit geht er mit Model Nicola Cavanis (26) durchs Leben. Im Gegensatz zu Cathy und Sohnemann Ludwig war sie auch gestern mit im Stadion, als Mats ein letztes Mal über das Fußballfeld lief – sie strahlte stolz über das ganze Gesicht. Im vergangenen Oktober hatten die beiden in Paris bei der Ballon-d'Or-Verleihung ihre Beziehung offiziell gemacht.

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

IMAGO / Jan Huebner Mats Hummels im August 2025

IMAGO / RHR-Foto Nicola Cavanis und Mats Hummels im August 2025