Erst Anfang des Jahres wurde Kylie Jenner (20) ganz heimlich zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem Freund Travis Scott (26), mit dem sie erst seit 2017 zusammen ist, bekam sie am 1. Februar Töchterchen Stormi Webster. Seitdem ist das Familienglück für die Jüngste des Kardashian-Jenner-Clans perfekt! Doch einer will das offenbar noch nicht so ganz wahrhaben: Kylies Ex-Freund Tyga (28)! Der Rapper soll seine Verflossene total vermissen – und auch den Sex mit ihr!

Wie die amerikanische InTouch berichtet, soll Tyga noch immer unter der Trennung von Kylie leiden. Auch die Tatsache, dass die 20-Jährige mit ihrem neuen Freund Travis ein Kind bekommen hat, soll ihn nahezu verrückt machen. Ein Insider berichtet dem Magazin: "Obwohl sie nicht mehr zusammen sind, vermisst Tyga Kylie wirklich." Doch nicht nur das: Offenbar plaudert der Rapper auch ganz detailliert aus, wonach genau er sich sehnt: "Er vermisst ihre Sexyness. Ihren Körper. Das verschwenderische Leben, die Kontakte und das Geld, was sie ihm gab. Er vermisst all das und ärgert sich jeden Tag, dass er diese Beziehung so sterben lassen hat." Sex und Geld – das scheint es zu sein, was dem Rapper offenbar am meisten fehlt.

Doch die Quelle verrät weiter: "Was noch schlimmer ist: Sie hat ein Baby mit Travis. Das nagt an ihm. Er wollte derjenige sein, der Kylie ein Baby schenkt." Doch das hat sich für Tyga wohl erledigt. Die junge Unternehmerin soll noch immer happy mit ihrem Travis sein – und natürlich mit ihrer kleinen Tochter Stormi!

Bryan Smith / ZUMA Press / Splash News Tyga und Kylie Jenner auf dem Empire State Building

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Baby-Girl Stormi

Bob Levey/Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei einem Basketballspiel

