Schwanger? Kylie Jenners Kleidung sorgt für Babygerüchte!

Kylie Jenner (26) zeigt sich normalerweise topgestylt in der Öffentlichkeit. Doch bei der Beerdigung ihrer Tante Karen Houghton trägt die Influencerin ein auffällig schlichtes Outfit. Ein Foto, das The Sun vorliegt, zeigt sie zusammen mit ihren Verwandten. Die Freundin von Timothée Chalamet (28) posiert auf dem Bild in einer lockeren schwarzen Hose und einem großen Hoodie. Sie scheint außerdem kein Make-up zu tragen und ihre Haare sind zu einem einfachen Zopf zusammengebunden. Ihre Fans fragen sich deshalb nun, ob die Unternehmerin einen Babybauch verstecken könnte. "Sie hat das Strahlen einer Schwangeren!", schreibt ein Fan auf X. "Ist Kylie jetzt schwanger oder nicht?", möchte ein anderer User wissen.

Das Foto soll von einem Familienmitglied auf Social Media veröffentlicht und kurz darauf gelöscht worden sein. Die zweifache Mama hat sich bis jetzt noch nicht zu den Spekulationen geäußert. Anfang April postete sie noch Bikinifotos aus dem Urlaub auf Instagram, auf denen kein Babybauch zu sehen war. Damals kursierten Gerüchte, dass ihre Beziehung mit dem Dune-Darsteller zu Ende sein könnte. Doch das strahlende Lächeln des Realitystars schien das zu widerlegen. Viele Fans vermuteten wegen der Bilder, dass der 28-Jährige den Traumurlaub mit ihr gemeinsam genoss. "Timothée, dreh die Kamera um!", kommentierte ein User ihren Post.

Einen Grund für die angebliche Krise zwischen Kylie und Timothée hatte ein Insider gegenüber Daily Mail ausgepackt. "Seine Karriere nimmt gerade Fahrt auf und er möchte sie schützen und sie auf der Grundlage seines Talents gedeihen lassen, und nicht darauf, mit wem er sich trifft oder nicht", hatte die Quelle erklärt. Demnach soll den "Wonka"-Darsteller die Aufregung um seine Partnerin genervt haben. Aus diesem Grund hätte er auf gemeinsame Auftritte mit der 26-Jährigen während der "Dune"-Pressetour verzichtet.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner am Strand, April 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Kylie ist schwanger? Ja, das Outfit ist wirklich sehr ungewöhnlich. Nein. Sie hatte wahrscheinlich einfach nur keine Lust, sich aufzustylen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de