Timothée Chalamet hasst den Rummel um Freundin Kylie Jenner

Mit seiner Hauptrolle in der Dune-Reihe feiert Timothée Chalamet (28) derzeit den Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Doch eines droht ihm die Show zu stehlen – seine Beziehung zu Kylie Jenner (26) scheint ihn häufiger ins Gespräch zu bringen als seine schauspielerische Leistung. Davon hat der Wonka-Darsteller nun endgültig genug und zieht Konsequenzen. "Seine Karriere nimmt gerade Fahrt auf und er möchte sie schützen und sie auf der Grundlage seines Talents gedeihen lassen, nicht mit wem er sich trifft oder nicht", will ein Insider laut Daily Mail wissen. Daher habe er sich entschieden, einen Rückzieher zu machen und sich von nun an öffentlich allein zu zeigen.

Er soll sich ein Beispiel an seinen Co-Stars aus dem Science-Fiction-Epos nehmen wollen. "Zendaya (27) und andere aus dem Film haben ebenfalls davon abgesehen, ihre Beziehungen während der Pressetour zur Schau zu stellen, weil sie wollen, dass der Film für sich spricht", erklärt die Quelle. Besonders die Gerüchte rund um den gemeinsamen Golden Globes-Besuch des Paares sollen ihn abgeschreckt haben – und auch dazu geführt haben, dass er sich mit seinen Kollegen vergleicht. Timothée war eigentlich für eine der begehrten Trophäen nominiert, doch Drama und öffentliche Küsse waren der Fokus des Abends.

Mit seiner Zuneigung zu der TV-Bekanntheit hat dieser harte Schritt aber nichts zu tun. Die Quelle stellt klar: "Er will damit auch seine Beziehung zu Kylie schützen." Dieser Sinneswandel in puncto gemeinsame Auftritte erklärt die Trennungsgerüchte, die in den vergangenen Wochen im Netz kursierten. Spätestens als Kylie im Alleingang bei den Oscars aufkreuzte, schlugen die Fans Alarm.

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

