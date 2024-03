Timothée Chalamet und Kylie Jenner in Eisdiele gesichtet!

Trennung? Von wegen! Seit einiger Zeit vermuteten die Fans ein Liebes-Aus bei Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28). Auch dass die zweifache Mama alleine bei einer Oscar-Party erschien, heizte die Gerüchteküche an. Doch nun wurden die beiden erstmals nach den wochenlangen Trennungsgerüchten wieder gemeinsam gesehen. Die Unternehmerin und der Wonka-Star besuchten zusammen eine Eisdiele – beide trugen Masken und Kapuzen, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen. Das Foto kursiert derzeit im Netz.

Kürzlich äußerte sich ein Insider gegenüber Daily Mail und erklärte, wieso das Paar gemeinsame Auftritte meidet. "Timothée mochte die ganze Aufmerksamkeit nicht, die er bei den Golden Globes bekam, und der Kuss lenkte von dem eigentlichen Grund ab, warum er dort war", erklärt der geheime Informant und fügt hinzu: "Er will auch seine Beziehung zu Kylie schützen." Vor allem der angebliche Zwist zwischen der The Kardashians-Bekanntheit und Selena Gomez (31) sorgte nach den Golden Globes für riesige mediale Aufmerksamkeit.

Kylie scheint den Wunsch ihres Liebsten nach mehr Privatsphäre zu respektieren. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich möchte einfach nicht über persönliche Dinge sprechen", erklärte sie im Interview mit New York Times auf die Frage, ob Timothée Schuld an ihrem neuen natürlicheren Auftreten sei. Es sei ihr wichtig, dass man nicht alles in der Öffentlichkeit preisgibt: "Wenn du so viel teilst, öffnest du dich selbst für mehr Kommentare und die Meinung anderer über dein Leben".

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

