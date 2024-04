"Pause eingelegt": Kriselt es bei Timothée und Kylie Jenner?

Bei Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) scheint es zu kriseln. "Sie sind kaum noch zusammen", erklärt ein Insider laut OK! und fügt hinzu: "Man könnte sogar sagen, dass sie eine Pause einlegen. Ihr Leben ist vollgepackt und sie haben sich auseinandergelebt." Derzeit dreht der Schauspieler in New York seinen neuen Film, ein Biopic über Bob Dylan (82). Die The Kardashians-Berühmtheit hingegen ist mit ihren Kids in Los Angeles. Doch wie geht es nun weiter für die zwei? "Sie sorgen sich immer noch umeinander, also werden sie vielleicht dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Oder vielleicht wird es 'aus den Augen, aus dem Sinn' sein", berichtet die Quelle.

Im vergangenen Monat wurde bereits bekannt, dass das Paar mit seiner Beziehung eine neue Richtung einschlagen möchte. Timothée soll sich von dem ewigen Rummel um das Küken der Kardashian-Jenner-Schwestern gestört gefühlt haben – daher habe er beschlossen, in Zukunft Premieren und Events nur alleine zu besuchen. "Seine Karriere nimmt gerade Fahrt auf und er möchte sie schützen und sie auf der Grundlage seines Talents gedeihen lassen, nicht mit wem er sich trifft oder nicht", erzählte ein Insider laut Daily Mail.

Noch zu Beginn des Jahres sah das ganz anders aus. Damals flog Kylie ihrem Liebsten extra hinterher, um ihn bei der Premiere des zweiten Teils der Dune-Reihe unterstützen zu können. Die Beziehung der Stars soll von Anfang an sehr schnell ernst geworden sein. "Die beiden sind sehr in das tägliche Leben des anderen involviert", bestätigte ein Insider laut People. Umso drastischer ist der Unterschied zu ihrem sehr unabhängigen Lebensstil aktuell.

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Timothée Chalamet bei der Weltpremiere von "Dune: Part Two" in London

