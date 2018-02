Darauf haben Fans lange gewartet! Mehrere Monate hielten die Schwangergerüchte um das Jenner-Kardashian-Küken an. Die sonst so medienfreundliche Schwester von Kim Kardashian (37) war wie von der Bildschirmfläche verschwunden – keine Paparazzi-Pics, nur wenige Social-Media-Posts. Jetzt meldete sich die Kosmetikunternehmerin tatsächlich mit der Bestätigung ihrer Schwangerschaft zurück. Aber nicht nur das: Das Baby ist längst da UND es ist ein Mädchen !

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kylie jetzt einen Text mit ihren 100 Millionen Followern. "Die Schwangerschaft war die schönste, erfüllendste und lebensverändernste Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe und ich werde das tatsächlich vermissen", bestätigt die Freundin von Rapper Travis Scott (25) ihr Baby-Glück. Sie sei Freunden und vor allem ihrer Familie dankbar, die ihr geholfen hätten, diesen besonderen Moment so privat wie möglich zu halten. Und auch zur Geburt ihrer kleinen Tochter gibt sie schon etwas preis: "Mein wunderschönes und gesundes Mädchen kam am ersten Februar zur Welt!"