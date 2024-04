Fans verwirrt: Kopiert Kylie Jenner nun etwa Bianca Censori?

Kylie Jenner (26) ist bei ihren Fans vor allem für ihr Modebewusstsein und ihre stylishen Looks bekannt. Nachdem die Beauty einige Schnappschüsse auf ihrem Social-Media-Account veröffentlicht hatte, löst sie bei den Nutzern der Onlineplattform Reddit jedoch Verwirrung aus: Der The Kardashians-Star soll nämlich die neue Frau an der Seite ihres Ex-Schwagers Kanye West (46) kopieren: Bianca Censori (29). "Sie sieht mehr nach Bianca aus als Bianca selbst", lautet beispielsweise einer der zahlreichen Kommentare und ein weiterer User behauptet: "Sie sieht genauso aus wie Bianca, sie hat alles von ihr kopiert!"

Auf dem Instagram-Foto, das für Verblüffung sorgt, posiert die 26-Jährige vor einem atemberaubenden Sonnenuntergang und ist in ein hautenges, schimmerndes Kleid gehüllt. Ihre Haare hat Kylie streng nach hinten frisiert, während sie verführerisch in die Kamera schaut. Dieser Anblick erinnert die Nutzer offenbar an Biancas Looks. Ihre Liebsten sehen das wiederum anders und Kylie bekommt von einigen Promis viel Lob für den Schnappschuss: Malika Haqq (41) und Paris Hilton (43) kommentieren beispielsweise mit Herzchenaugen-Emojis und auch ihre Halbschwestern Khloé Kardashian (39) und Kim Kardashian (43) sind superbegeistert von den Aufnahmen der Influencerin.

Dass die Looks der Kardashians mit denen von Bianca verglichen werden, ist übrigens nicht das erste Mal. Seit einiger Zeit kursieren immer wieder Gerüchte, die dem Model vorwerfen, die Ex ihres Ehemannes nachzumachen oder umgekehrt. Vor allem in den sozialen Medien gibt es zahlreiche Schnappschüsse von Kim, bei denen es in der Kommentarspalte heißt, sie habe Ähnlichkeit zu Bianca oder kopiere diese. "Es sieht so aus, als würde Kim aus irgendeinem Grund versuchen, mit Bianca zu konkurrieren", warf ein User der Unternehmerin beispielsweise vor.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Fellhut

