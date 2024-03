Bringt Florence Pugh Zwist in Kylie und Timothées Liebe?

Fans spekulieren derzeit wild, ob Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) in einer Liebeskrise stecken. In dem Online-Forum Reddit tauschen sich Fans fleißig aus und haben aktuell eine neue Theorie: Hat Schauspielerin Florence Pugh (28) etwas mit dem Konflikt zu tun? Kylie sei Florence vor rund einer Woche auf Instagram gefolgt – dies blieb aber einseitig. "Florence hat ihr immer noch nicht zurückgefolgt und das schon seit einer ganzen Woche. Sie ist aber auf Instagram aktiv, also ist es volle Absicht. Sie wird Kylie nicht folgen", schreibt eine Person.

Zwar posierten die beiden Frauen im Januar für ein gemeinsames Foto auf der Paris Fashion Week – auch hier wollen Fans aber Kylies Verzweiflung erkennen. "Erinnert ihr euch, dass Kylie sich in Paris auf ein Foto mit Flo gezwungen hat?", fragt sich eine Person auf Reddit. "Kylie stalkt jetzt nur seine Freunde, um die Leute glauben zu lassen, sie seien noch zusammen", lautet hier die These. Aufmerksame Beobachter meinen außerdem, Anziehung zwischen den Dune-Stars Florence und Timothée zu erkennen. "Sie nennt ihn Babe und Baby", ist einem Reddit-Nutzer in Interviewclips aufgefallen. "Sie sehen so gut zusammen aus, und sie scheinen sich in der Gesellschaft des anderen wirklich wohl zu fühlen", schwärmt ein weiterer User.

Erste Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus bei Timothée und Kylie kamen auf, als die Kosmetikunternehmerin während der "Dune"-Pressetour nicht an der Seite des Schauspielers war. Der Hollywoodstar spielt gemeinsam mit Florence in dem Science-Fiction-Streifen mit und war dementsprechend oft mit der 28-Jährigen unterwegs. Kylie hingegen besuchte die Oscar-Party im März alleine. Ein Insider äußerte sich gegenüber Daily Mail zu dem Grund: "Seine Karriere nimmt gerade Fahrt auf und er möchte sie schützen und sie auf der Grundlage seines Talents gedeihen lassen, nicht aufgrund dessen, mit wem er sich trifft oder nicht", erklärte der Informant. Aktuelle Bilder sollen das Paar bei dem Besuch einer Eisdiele zeigen – dies spricht gegen eine mögliche Trennung.

Getty Images Florence Pugh and Timothée Chalamet, 2019

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

