Fans besorgt: Sieht Kylie Jenner aus wie Michael Jackson?

Die Influencerin und Unternehmerin Kylie Jenner (26) wird mit Sänger Michael Jackson (✝50) verglichen, als sie ihre neue Frisur im Netz präsentiert: einen schulterlangen Bob, der ihr Gesicht umrahmt. Diese Darstellung sorgt für eine regelrechte Diskussion in mehreren sozialen Netzwerken. "Zuerst dachte ich, dass es hauptsächlich an ihrer Frisur liegt, aber nein, die Gesichtszüge sind seinem Gesicht aus den späten 90ern so ähnlich, dass es irgendwie unheimlich ist", schreibt ein Reddit-User und ein weiterer ergänzt: "Kyliee-Hee ist mir auch als erstes aufgefallen."

Das Aussehen der 26-Jährigen ist bereits seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema in den sozialen Medien. So muss sich die Unternehmerin kontinuierlich anhören, sie sehe aus wie "Anfang bis Mitte 40". Die Spekulationen sind weitreichend und mehrere Fans rechnen damit, dass Kylie ihren "Verstand verlieren" könnte, sobald sie erfährt, dass ihr Aussehen mit dem des verstorbenen Sängers verglichen wird. "So viel Geld ausgegeben und kaum noch eine Nase übrig", äußert sich ein Fan im Netz. Kylie selbst dementiert sämtliche Schönheitseingriffe und behauptet beispielsweise, ihr Lip Kit habe ihr zu ihrem Schmollmund verholfen.

In Liebesangelegenheiten hält sich der Realitystar inzwischen eher bedeckt: Im vergangenen Jahr verkündeten Kylie und der Schauspieler Timothée Chalamet (28), dass sie in einer Beziehung seien, gaben jedoch nicht viel mehr der Öffentlichkeit preis. Als sie in einem Interview mit der New York Times nach dem "Dune"-Star gefragt wurde, antwortete sie: "Ich möchte einfach nicht über persönliche Dinge sprechen."

Backgrid / ActionPress Kylie Jenner bei der Show von Jean Paul Gaultier 2024

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

