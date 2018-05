Er sorgt gerade für mächtig Trubel in den Medien: Kanye West (40) erregte in den vergangenen Tagen durch diverse umstrittene Aussagen Aufmerksamkeit. So hatte er sich unter anderem scherzhaft über die Geschichte der Sklaverei geäußert. Nun befürchten Freunde und Familie einen weiteren Zusammenbruch des Ausnahmekünstlers, der 2016 in einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde. Gerade arbeitet der Rapper mit Christina Aguilera (37) an ihrem neuen Album. Doch was sagt die Sängerin zu den Schlagzeilen um den Produzenten ihrer LP?

Xtina kennt den dreifachen Vater und Ehemann von Kim Kardashian (37) gut. In einem Interview mit dem Billboard Magazin erklärte sie jetzt: "Ich war schon immer ein riesiger Fan von Kanye. Abgesehen von diesen Kontroversen um ihn, finde ich einfach, dass er ein großartiger Künstler, Musikmacher und Beatproduzent ist." Kanye sei interessant und mutig.

Zuletzt war der exzentrische Rapper mit Lobliedern auf US-Präsident Donald Trump aufgefallen und geriet vor allem durch seine Bemerkungen über die Sklaverei in die Schlagzeilen. In einem Interview mit TMZ hatte er anklingen lassen, dass die Schwarzen sich quasi selbst für die Sklaverei entschieden hätten. Daraufhin kritisierten ihn zahlreiche Fans und Kollegen wie Rapperin Eve (39) scharf.

Frazer Harrison/ Getty Images Christina Aguilera bei einem Auftritt in Los Angeles

Anzeige

Kevork Djansezian/ Getty Images Musiker Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015

Anzeige

WENN Christina Aguilera, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de