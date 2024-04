Mann verletzt: Kanye West wollte Biancas Würde verteidigen

Kanye West (46) soll am Dienstag einen Mann angegriffen haben, der seine Frau Bianca Censori (29) belästigte. Angeblich schlug der Rapper dem Unbekannten ins Gesicht. Einen möglichen Grund für diese krasse Reaktion will die Beziehungsexpertin Callisto Adams wissen. "Kanye setzte mit diesem Schlag ein Zeichen und demonstrierte seinen Wunsch, die Ehre und Würde seiner Frau zu schützen. Für den Rapper war es eine Grenzverletzung." Wie die Therapeutin gegenüber Mirror erklärt, müsse der Wutausbruch nicht unbedingt bedeuten, dass der "Stronger"-Interpret in Bezug auf seine Partnerin "besitzergreifend" ist. Es deute eher "auf einen Schutzinstinkt oder eine Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung oder Respektlosigkeit" hin.

Der Vorfall soll sich am Dienstagabend in Los Angeles ereignet haben. Wie Vertreter des 46-Jährigen gegenüber TMZ bestätigen. "Der Angreifer stieß nicht nur mit ihr [Bianca] zusammen. Er steckte seine Hände unter ihr Kleid, direkt auf ihren Körper, er packte sie an der Taille, drehte sie herum und warf ihr dann Küsse zu. Sie wurde misshandelt und missbraucht", heißt es in deren Erklärung. Der Musiker soll den Angreifer daraufhin geschlagen haben und dann mit seiner Frau abgehauen sein. Die Verletzungen des Mannes mussten wohl nicht behandelt werden.

Kanye ist in den vergangenen Jahren einige Male durch seine Ausraster aufgefallen. 2022 war es zu einem besonders heiklen Vorfall gekommen. Wie der Ex von Kim Kardashian (43) bei Hollywood Unlocked erklärte, habe ein Paparazzo vor seinem Studio gewartet und nach Autogrammen gebeten. Ye sei dann aus seinem Auto gestiegen und habe den Mann geschlagen. Der Unbekannte erstattete deshalb Anzeige.

Getty Images Kanye West, Rapper, mit seiner Frau Bianca Censori

Getty Images Kanye West auf der Met Gala

