Er lebt seinen größten Traum! Für Marvin Albrecht (29) läuft es momentan mehr als rund: Der einstige Bachelorette-Gewinner schwebt nach seiner Trennung von Anna Hofbauer (29) wieder auf Wolke sieben. Der Hottie ist mit der Mieten, kaufen, wohnen-Beauty Simone Voss (32) glücklich. Und nicht nur die schöne Brünette bringt den Influencer zum Strahlen – Marvin ist nun stolzer Porsche-Besitzer und kann sein Glück darüber kaum fassen!

Denn diesen Wunsch hegt Marvin schon seit etlichen Jahren und er hat hart auf den Kauf des Autos hingearbeitet, wie er auf Instagram schreibt: "Eines meiner beruflichen Ziele und damit Motivation an jedem einzelnen Tag in den letzten elf Jahren war es, einmal einen Porsche zu fahren. Ich bin stolz, glücklich und dankbar, dieses Ziel erreicht zu haben." Für den 29-Jährigen geht damit ein absoluter Lebenstraum in Erfüllung – wie sein Bild aus dem Flitzer zeigt, kann der TV-Star nicht mehr mit dem Grinsen aufhören.

Auch wenn Marvin gerade im absoluten Porsche-Himmel schwebt, verliert er trotzdem die wichtigen Dinge des Lebens nicht aus den Augen: "Gesundheit, Familie, Freunde und Menschlichkeit sind und bleiben weiterhin das Wichtigste im Leben."

Instagram / marvinalbrecht Marvin Albrecht und Simone Voss

Instagram / marvinalbrecht Marvin Albrecht, TV-Star

Getty Images / Matthis Wienand Marvin Albrecht bei einer Show der AMD Akademie Mode & Design 2015

