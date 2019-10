Alles aus bei Gerda Lewis (26) und Keno Rüst! Erst Anfang September hatten beide sich im Die Bachelorette-Finale zueinander bekannt. Am Dienstag dann der Schock für die Fans des Kuppelshow-Paares: Kurz nach dem ersten gemeinsamen Urlaub machte Gerda die Trennung von ihrem Sieger öffentlich. Die Liebe der beiden zerbrach also nach nur wenigen Wochen – wie schon so einige Bachelorette-Beziehungen zuvor.

In den vergangenen Staffeln rangierte die Dauer des Liebesglücks zwischen drei Wochen und drei Jahren. Die kürzeste Liaison gab es zum Format-Auftakt 2004 mit Monica Ivancan (42): Schon zur Ausstrahlung des Finales war diese nicht mehr mit dem Polizisten Mark Quinkenstein zusammen! Gerade einmal drei Wochen hatte die Verbindung der beiden gehalten.

Zehn Jahre danach suchte Anna Hofbauer (31) in der zweiten Bachelorette-Staffel ihre große Liebe im TV. Bis heute hält die Musicaldarstellerin den Rekord für die längste Kuppelshow-Liebe Deutschlands: Mit Marvin Albrecht (31) war Anna stolze drei Jahre zusammen. Der Traumpaar-Status birgt jedoch auch seine Gefahren, wie die Ex-Rosenlady im Promiflash-Interview verriet. "Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn man immer diesen öffentlichen Fokus hat und diesen Stempel 'Ihr seid das Traumpaar' aufgedrückt bekommt", erzählte sie wenige Monate nach dem Beziehungsende.

In Staffel drei fanden Alisa Persch (31) und Patrick Cuninka (29) zusammen. Knapp neun Monate blieb es rosig zwischen den beiden, Liebes-Interviews und große Umzugspläne inklusive! Doch dann gaben auch diese zwei Kuppelshow-Stars ihre Trennung bekannt. Heute sind beide glücklich an neue Partner vergeben.

Die folgenden Seasons brachten jeweils Paarungen hervor, die etwa zwei Monate nach dem Finale wenig harmonisch endeten. Jessica Paszka (29) sah man 2017 kurze Zeit nach ihrem Final-Kuss mit David Friedrich (29) im TV weinen, während sich der Drummer mit Statements zurückhielt – im Dschungelcamp packte er dann aus, dass alles falsch dargestellt worden und seine Ex keineswegs das Opfer der Trennung gewesen sei. Auch bei Nadine Klein (34) und Alexander Hindersmann (31) im Jahr darauf gab es Stress: Der Gammelbyer rechnete nach der Trennung mit seiner Verflossenen ab und gab an, mehr in die Beziehung investiert zu haben als sie.

Ukas, Michael / ActionPress Monica Meier-Ivancan, Model

Anzeige

Patrick Hoffmann / Wenn.com Marvin Albrecht und Anna Hofbauer

Anzeige

Facebook / Alisa Patrick Cuninka und Alisa Persch, "Die Bachelorette"-Paar 2015

Anzeige

Becher/WENN.com Jessica Paszka und David Friedrich bei einem Event im Juli 2017

Splash News Bachelorette Nadine Klein mit Alexander Hindersmann im Oktober 2018 in Griechenland



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de