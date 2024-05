Verdächtiger Ring: Hat Marvin Albrecht heimlich geheiratet?

Marvin Albrecht (35) und seine Partnerin Simone Voss (38) sind bereits seit 2018 ein Herz und eine Seele. Seither zeigen sie sich immer wieder turtelnd im Netz und geben dabei private Einblicke in ihr gemeinsames Liebesleben. Nun könnten die beiden allem Anschein nach den nächsten Schritt gewagt haben. Ein Clip, den die Freundin des Realitystars auf ihrem Instagram-Profil teilt, zeigt die beiden in Las Vegas – doch ist es eine Szene, die nun für Spekulationen sorgt. An einer Stelle des Videos präsentiert Simone der Kamera stolz ihre rechte Hand, die fortan einen verdächtigen Ring ziert. Sichtlich erfreut zeigt auch Marvin auf das neue Schmuckstück seiner Liebsten.

Ob sich die beiden jedoch wirklich ganz klammheimlich in der sogenannten Sin City das Jawort gegeben haben, ist ungewiss. Weder die Untertitelung des Videos, die lediglich "Ups, jetzt" besagt noch die Outfits der Turteltauben lassen ganz eindeutig darauf schließen, dass die beiden das nächste Kapitel in ihrer Beziehung aufgeschlagen haben. Dennoch ist die Stadt inzwischen auch berühmt-berüchtigt für seine spontanen Hochzeitszeremonien. Demnach ist nicht auszuschließen, dass sich Marvin und seine Simone vielleicht einfach im ganz intimen Kreise – und ganz ohne großes Tamtam auf ewig einander versprochen haben.

Marvin suchte einst bei der Bachelorette nach der großen Liebe und fand diese zunächst auch in Anna Hofbauer (35). Jedoch sollte ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit sein. Nach etwa drei Jahren Beziehung hatten die beiden ihre Trennung im Jahr 2017 öffentlich gemacht. Nur ein Jahr später verliebte sich der einstige Datingshow-Kandidat in seine heutige Partnerin, Simone, mit der er seither auch überglücklich zu sein scheint. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die beiden in den nächsten Tagen noch zu den Hochzeitsgerüchten zu Wort melden werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / vosssimone Simone Voss und Marvin Albrecht, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Voss und Marvin Albrecht bei der Unique Fashion Show, Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Marvin und Simone wirklich geheiratet haben? Ja, das sieht mir ganz stark danach aus! Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de