Marvin Albrecht (31) genießt sein Liebesglück! Nach der gescheiterten Beziehung mit Ex-Rosenkavalierin Anna Hofbauer (31) ist der Social-Media-Star längst neu vergeben: Anfang 2018 bestätigte der Hottie seine Beziehung mit dem Model Simone Voss (34). Im Netz teilt der ehemalige Bachelorette-Gewinner regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Liebesleben – bei Veranstaltungen ist das Paar allerdings eher selten gemeinsam zu sehen. Umso erfreulicher ist jetzt ein aktueller Auftritt der beiden: Marvin und seine Liebste spazierten zusammen über einen roten Teppich!

Mit breitem Lächeln im Gesicht posierten die zwei am Donnerstag nebeneinander bei der Premiere von "Cirque du Soleil-Totem" in Düsseldorf. Auch weitere prominente Gäste wie der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer Marco Cerullo (31) und seine neue Partnerin Christina Grass (31) ließen sich den Auftakt der Akrobatik-Show nicht entgehen.

An sportlichen Events scheinen Marvin und seine Simone offenbar Gefallen gefunden zu haben. Im November besuchten der frühere Kuppel-Kandidat und die Moderatorin während eines Städtetrips nach London ein Footballspiel der Jacksonville Jaguars im Wembleystadion. Um den besonderen Moment festzuhalten, knipsten sie schließlich ein süßes Selfie und stellten es auf Instagram.

ActionPress Marvin Albrecht und Simone Voss im Dezember 2019

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Dezember 2019

Instagram / marvinalbrecht Simone Voss und Marvin Albrecht im November 2019

