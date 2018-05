Sind sie tatsächlich wieder zusammen? Kurz vor der Geburt von Khloe Kardashians (33) Töchterchen True war ans Licht gekommen, dass Baby-Daddy Tristan Thompson (27) seine Liebste gleich mit mehreren Frauen betrogen hatte. Seither machten sich eine Vielzahl von Spekulationen darüber breit, ob der Reality-Star dem Basketballer verzeihen kann oder ob sich die zwei bereits getrennt haben. Eine Paparazzi-Aufnahme könnte nun beweisen, dass sie tatsächlich zusammenbleiben wollen.

Tatsächlich wirkten Khloe und Tristan am Freitag während eines Dates sogar ziemlich glücklich. Ein Videoclip von TMZ zeigt die beiden beim Lunch mit ein paar Freunden – von Drama und Trennung keine Spur. "Khloe scheint happy. Sie fokussiert sich darauf, ihre Familie zusammenzuhalten. Es scheint mit Tristan wieder okay zu sein – sie sprechen nicht von einer Trennung", berichtete ein Insider zudem gegenüber People. Will die Jeans-Designerin also ihrem Kind zuliebe bei Tristan bleiben?

Während Khloe sehr überzeugt von ihrer Entscheidung sein soll, bleiben ihre Mama Kris Jenner (62) und ihre Schwestern eher kritisch: "Das Problem ihrer Familie mit Tristan ist, dass sie glauben, dass er sich nicht ändern wird. Aber Khloe hört da nicht drauf", erklärte die Quelle weiter. Sie sei sehr streng mit Tristan gewesen, glaube aber, dass er seine kleine Familie ebenfalls zusammenhalten möchte.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Photographer Group / Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian bei einem Dinner

