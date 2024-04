Khloé K. erhält Beileidsbekundungen nach O.J. Simpsons Tod

Nach dem Tod der Football-Legende O.J. Simpson (✝76) ist auch der Name Khloé Kardashian (39) in aller Munde. Doch warum? Über die Jahre machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass der Sportler der leibliche Vater des Realitystars ist. Viele Fans sind wohl bis heute davon überzeugt, wie ein Blick auf das Instagram-Profil der Beauty zeigt. Unter einem aktuellen Video, in dem Khloé am Strand spaziert, häufen sich die Kommentare. "Es tut mir so leid zu hören, dass dein Vater an Krebs gestorben ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachst", schreibt ein Follower. "Dein richtiger Vater O.J. ist gestorben, das tut mir so leid" und "Es ist nicht leicht, ein Elternteil zu verlieren. Sei stark", hinterlassen weitere User.

O.J. räumte im Jahr 2022 bereits mit den Gerüchten auf. "Kris (68) war ein süßes Mädchen. Sie war sehr nett. Ich fühlte mich aber nie zu ihr hingezogen, und ich glaube, sie auch nicht zu mir", gab er in dem Podcast "Full Send" zu. "An dem Gerücht ist nichts dran – nicht mal ansatzweise", fügte er hinzu. Khloé selbst hat noch nicht auf den Tod des ehemaligen Footballers reagiert. Die Beauty hat zwar einen Beitrag in ihrer Story geteilt, doch geht es hier um ihre Tochter True (6). "Ich kann nicht glauben, dass True morgen sechs Jahre alt wird", schreibt sie. Worte zu O.J.s Tod gibt es bisher keine.

Bislang ist Caitlyn Jenner (74) die Einzige aus dem Kardashian-Jenner-Clan, die sich zu dem Tod geäußert hat. "Good Riddance" – was übersetzt in etwa "Gut, dass wir ihn los sind" bedeutet – teilt sie auf der Plattform X. Dazu fügt sie ein Hashtag mit dem Namen des Sportlers hinzu. Caitlyn findet demnach eher gehässige Worte für den Tod des Footballers. O.J. stand 1994 vor Gericht, weil er beschuldigt wurde, seine Ex-Frau Nicole Brown (✝35) und deren Freund Ronald Goldman umgebracht zu haben. Robert Kardashian (✝59), der Ex-Mann von Kris Jenner, verteidigte den Sportler – O.J. wurde letztendlich freigesprochen.

