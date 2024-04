True wird sechs Jahre alt: Khloé Kardashian ist nostalgisch!

Khloé Kardashians (39) Tochter True (6) wird heute sechs Jahre alt. Der bevorstehende Geburtstag ihrer Tochter löste in dem Keeping up with the Kardashians-Star am Vorabend ziemlich nostalgische Gefühle aus. In ihrer Instagram-Story teilte die 39-Jährige Fotos ihrer Schwangerschaft mit ihrem Töchterchen und schwelgt in Erinnerungen. "Ich kann gar nicht fassen, dass True morgen sechs Jahre alt wird", gesteht Khloé. Die Bilder ließen bei der Beauty anscheinend die Tränen kullern, denn sie fragte sich: "Was ist los mit mir? Was ist das für eine Flüssigkeit, die aus meinen Augen läuft?"

Neben Bildern ihrer eigenen Babykugel teilte sie auch gemeinsame Schwangerschaftsfotos mit Schwester Kylie Jenner (26) – denn die Influencerinnen waren damals zur gleichen Zeit schwanger. Auf einem der süßen Schnappschüsse lächeln sich die beiden an, während Khloé ihre Hände auf den unbedeckten Babybauch von Kylie legt. "Das Besondere an der Schwangerschaft mit True war, dass ich mit Kylie zusammen schwanger sein konnte", erinnerte sich die 39-Jährige und fügte hinzu: "Das war der größte Segen! Meine kleine Schwester und ich bekommen ein Baby zusammen!"

Ob Khloé in diesem Jahr wohl wieder eine dekadente Geburtstagsparty für True schmeißen wird? Als die gemeinsame Tochter von der Reality-TV-Bekanntheit und ihrem Ex Tristan Thompson im vergangenen Jahr fünf Jahre alt wurde, feierte die Familie den besonderen Anlass im großen Stil. Dafür hat die Mama den heimischen Garten und Pool mit unendlich vielen Ballons dekoriert. Darüber hinaus ließ sie mehrere Darsteller in Kostüme der Kinderserie "Die Oktonauten" schlüpfen und organisierte sogar ein Aquarium mit einem Rochen und einem kleinen Hai.

Anzeige Anzeige

Instagram/ kyliejenner Kylie Jenner, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Khloés süße Erinnerung an die Schwangerschaft mit ihrer Schwester Kylie? Einfach nur süß und besonders! Na ja, in mir löst das jetzt nicht so viel aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de