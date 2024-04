XXL-Geschenke und Co.: So feiern die Kardashians Ostern!

Die Kardashians genießen die Osterfeiertage in vollen Zügen. In ihren Instagram-Storys gibt die berühmte Familie Einblicke in ihre Feierlichkeiten. So teilt zum Beispiel Kim Kardashian (43) ein Video von dem schön dekorierten Esstisch. Neben der Dekoration stechen vor allem auch die zahlreichen Geschenke für die Kinder der Familie ins Auge. Diese präsentiert Familienoberhaupt Kris Jenner (68) stolz in ihrer Story. Zudem sorgen zahlreiche Programmpunkte wie Ostereier bemalen oder das Herstellen eigener Plüschtiere dafür, dass bei den Kindern kaum ein Wunsch an Ostern offen bleibt.

Die Fans sind von den zahlreichen Einblicken begeistert. Auf Instagram loben sie vor allem die Dekorationen der Kardashians. "Wie wunderschön das alles aussieht, ich bin richtig neidisch", lobt ein Follower. "Wow, es sieht alles so toll bei euch aus! Ich hoffe, ihr habt die beste Zeit! Genießt es in vollen Zügen", kommentiert ein anderer User. "Das ist so eine wunderbare Zeit für Kinder! Und deine Familie sorgt dafür, dass Erinnerungen geschaffen werden. Frohe Ostern an die KardJenns!", schreibt ein weiterer Fan.

Bereits seit einigen Jahren feiern die Kardashians in Kris' Ferienhaus im kalifornischen Palm Springs Ostern. Immer schon soll Kris sehr viel Wert darauf legen, die Feiertage für ihre Familie besonders zu gestalten. In einer Folge von Keeping up with the Kardashians plauderten Kourtney (44), Kim, Khloé (39), Kendall (28) und Kylie (26) darüber, dass sie wunderschöne Erinnerungen mit dem Osterfest verbinden würden. "Ich hoffe, ich kann meinen Kindern das Gleiche ermöglichen", erklärte Kim damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Die Osterdeko bei den Kardashians, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Die Ostergeschenke der Kardashians, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Oster-Einblicke von den Kardashians? Sehr gut! Es sieht super aus bei ihnen. Na ja, mir ist das alles zu übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de