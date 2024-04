Süß! Khloé Kardashian genießt Sonnenuntergang mit ihren Kids

Khloé Kardashian (39) lässt es sich mit ihren Kindern True (5) und Tatum Thompson (1) gut gehen! Auf ihrem Instagram-Account teilt die The Kardashians-Berühmtheit süße Eindrücke aus dem Familienurlaub. Auf den Schnappschüssen sieht man, wie die gemeinsamen Kinder von der Reality-TV-Bekanntheit und dem Basketballspieler Tristan Thompson (33) bei Sonnenuntergang im Meer spielen. Während True mit einem weiteren Mädchen in den Wellen tobt, bleibt Söhnchen Tatum noch schüchtern am Ufer. Auf den Fotos sind sogar seine kleinen Fußabdrücke zu erkennen. "Erinnerungen, die man nie vergessen wird", kommentiert Khloés Schwester Kourtney Kardashian (44) passend.

In dem Urlaub steht Khloé jedoch nicht nur hinter der Kamera. Kurz nach dem süßen Foto ihrer Kinder veröffentlicht das Model eine ganze Reihe an Bildern von sich selbst. Auf diesen posiert sie heiß im Wasser und trägt dabei einen Skims-Badeanzug von ihrer Schwester Kim Kardashian (43). Auch diese Schnappschüsse kommen bei den Fans gut an. "Du siehst wunderschön aus", macht ihr ein Nutzer auf Instagram ein Kompliment. Auch ein weiterer User findet nette Worte: "Ich freue mich so für dich Khloé. Wenn jemand Entspannung und Sonnenschein verdient hat, dann bist es du!"

Mit diesem Kommentar spielt der Fans wahrscheinlich auf die schwierige Zeit, die hinter Khloé liegt, an. Im Jahr 2022 ging die bewegte On-off-Beziehung von der 39-Jährigen und ihrem Ex-Mann Tristan endgültig in die Brüche. Der Grund: Immer wieder hatte der NBA-Spieler die Unternehmerin betrogen. Als dann noch ein gemeinsamer Sohn aus seiner monatelangen Affäre mit Maralee Nichols hervorging, zog das Model dann wirklich einen Schlussstrich.

True Thompson und Tatum Thompson im April 2024

Khloé Kardashian, Unternehmerin

Tristan Thompson und Khloé Kardashian

