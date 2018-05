Wird sie ihn wirklich öffentlich demütigen? Die Beziehung von Khloe Kardashian (33) und Tristan Thompson (27) gleicht in letzter Zeit einer Achterbahn: Nur wenige Tage vor der Geburt der gemeinsamen Tochter True Thompson wurde der Basketballer beim Fremdgehen ertappt – und das soll kein Einzelfall gewesen sein! Trotz seiner zahlreichen Fehltritte soll die Reality-TV-Beauty ihrem Schatz vorübergehend verziehen haben. Doch die aktuellen News widerlegen das jetzt: Die Neu-Mama bereitet sich Gerüchten zufolge auf einen waschechten Rosenkrieg vor!

Wie ET jetzt berichtet, soll die Jeans-Designerin dabei sein, die öffentliche Vernichtung ihres Baby-Daddys zu planen – und die dürfte schon bald steigen. So will die 33-Jährige die Trennungsbombe am 13. Mai, dem Muttertag, platzen lassen. Den süßen Feiertag will Khloe mit ihrer Familie verbringen und dabei endlich ihr Comeback in den Reihen der Kardashian-Jenners zelebrieren. Wie man den Erfolgsklan kennt, dürfte das vor laufender Kamera passieren – ganz öffentlich und ohne Tristan!

Ob der Druck ihrer Angehörigen die Blondine zu dieser Entscheidung gedrängt hat? Die TV-Stars sollen Khloe Medienberichten zufolge vor die Wahl gestellt haben: entweder Tristan oder die Familie. Was denkt ihr: Startet nun wirklich ein öffentlicher Beziehungskrieg? Stimmt unten ab.

Cassidy Sparrow/Getty Images for Remy Martin Tristan Thompson in Los Angeles, Kalifornien

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Frazer Harrison / Getty Images Kris Jenner mit ihren Kindern Khloe, Kourtney, Kim und Kylie

