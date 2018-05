Dominic Harrison (26) geht unter die Kampfsportler: Der Papa der kleinen Mia Rose wird Käfig-Fighter! Neben seinem Leben als Influencer ist der 26-Jährige hauptberuflich eigentlich Fitnesstrainer. Doch als waschechter Adrenalinjunkie sucht der Schatz von Sarah Harrison (26) jetzt offenbar eine neue Herausforderung: Ab Anfang September wird Domi im Fernsehen in den MMA-Ring steigen. "Es ist ein Käfig, so hart es auch klingt, wo zwei Männer reingehen und sich verkloppen!", scherzte er im Promiflash-Interview bei den ABOUT YOU Awards.



