"Dankbar": Sarah Harrison zeigt trainierten After-Baby-Body

Sarah Harrison (33) hat erneut mit einem privaten Einblick auf Instagram für Aufsehen gesorgt: Neun Monate nach der Geburt ihres jüngsten Kindes präsentiert die Influencerin in einem beeindruckenden Vergleichsvideo stolz ihren durchtrainierten Bauch. In dem emotionalen Clip dokumentiert sie die Entwicklung ihres Körpers von der späten Schwangerschaft bis heute. "Dreimal durfte ich diese unglaubliche Reise erleben – und jedes Mal war sie anders. Herausfordernd, aber auch wunderschön", schrieb Sarah zu ihrem Post und ergänzte eine herzliche Botschaft der Dankbarkeit.

Die Social-Media-Bekanntheit betont offen, dass es keineswegs selbstverständlich sei, sich nach einer Schwangerschaft wieder stark, fit und wohlzufühlen. Disziplin, konsequentes Training und eine ausgewogene Ernährung seien für ihre Transformation entscheidend gewesen. Dabei betont sie, wie schon kleine Alltagsänderungen große Wirkung entfalten können. In ihrem Post macht sie auch anderen Müttern Mut: "Man kann sich zurück in seine Kraft bringen. Natürlich verändert sich der Körper – und das ist in Ordnung. Aber wie ich immer sage: Hol das Beste aus dir heraus. Für dich. In deinem Tempo. Auf deinem Weg." Zudem kündigt sie an, vielleicht bald noch mehr Einblicke in ihre persönliche Reise zu geben, was ihre Community schon jetzt gespannt erwartet.

Sarah gewährt ihren Followern seit Jahren intime Einblicke in ihren Familienalltag und spricht dabei offen über Höhen und Tiefen des Familienlebens. Ob gemeinsame Momente mit ihren Kindern oder Einblicke in ihre Partnerschaft – ihre authentische, bodenständige Art findet großen Anklang. Besonders am Herzen liegt ihr das Thema Körperliebe und Selbstakzeptanz: Immer wieder betont sie, wie wichtig es ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen und den eigenen Weg zu gehen. Für viele ihrer Fans ist die sympathische Influencerin längst zu einer inspirierenden Vorbildfigur geworden.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Social-Media-Star

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025

