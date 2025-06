Ein neues Hobby? Sarah Harrison probiert "Sexy Dance" aus

Sarah Harrison (34) hat am Wochenende mit ihren Followern eine ganz neue Seite von sich geteilt. Die Social-Media-Ikone, die ihren 34. Geburtstag gerade erst feierte, berichtete in ihrer Instagram-Story von einem besonderen Erlebnis: Gemeinsam mit einer Gruppe Freundinnen probierte sie sich im "Sexy Dance" aus. Dabei handelt es sich um verführerische Tänze, die entweder barfuß oder auf High-Heels aufgeführt werden. "Ich bin gespannt, ob ich das kann. Also es wird auf jeden Fall witzig", sagte Sarah zu Beginn des Abends voller Vorfreude.

In den darauffolgenden Stories zeigte sich die Influencerin motiviert beim Erlernen der Choreografien. Nach einer ersten Runde barfuß wagte sie sich später auch auf hohen Schuhen an die Schritte, was ihr offenbar mehr gefiel, obwohl es sichtlich anspruchsvoller war. Nach dem Training war Sarah sichtlich begeistert: "Es hat so viel Spaß gemacht! War einfach mal was anderes." Ihr Fazit fiel eindeutig aus: Nicht nur soll "Sexy Dance" bald wiederholt werden, sondern es sei wie ein richtiges Workout gewesen – inklusive Warm-up und Cool-down. Zudem scherzte sie lachend, dass die Gruppe bei genug Übung vielleicht sogar eine Performance zeigen könnte.

Privat läuft es für den Reality-TV-Star aktuell ebenfalls rund. Sarah, die bekanntlich in einer glücklichen Ehe lebt und drei Kinder hat, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihrer Community. Ihre Fans schätzen dabei besonders, dass sie sich authentisch und humorvoll gibt – eine Eigenschaft, die sie auch jetzt wieder mit ihrem charmanten Kommentar über ihre neuen Tanzabenteuer unter Beweis stellte. Der Versuch, sich in einem neuen Hobby auszutoben, zeigt einmal mehr, dass Sarah neben all ihren Verpflichtungen stets darauf achtet, Zeit für sich selbst und ihre Freundinnen zu finden.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2025

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025

