Schock: Fremder beobachtete Sarah Harrison beim Sonnen

Das musste Sarah Harrison (33) erst mal sacken lassen. Die Influencerin berichtet ihren Fans in ihrer Instagram-Story nun von einem unschönen Erlebnis. So wollte sie sich einfach nur auf der Liege im Garten etwas sonnen. Plötzlich klingelte ein Handy, bei dem Sarah schnell feststellen musste, dass es sich dabei nicht um ihres handelte. "Dann hab ich mich aufgesetzt und im Gebüsch etwas Blaues gesehen. [...] Ich hab dann direkt ein komisches Gefühl gehabt und wusste, da ist jemand", berichtet sie ihrer Community.

Daraufhin habe sie ihren Ehemann Dominic Harrison (33) angerufen, er solle schnell rauskommen, sie werde beobachtet. "Domi hat sofort reagiert und ist auf den Zaun gehüpft", erklärt Sarah weiter. Den Schock habe sie erst mal verarbeiten müssen, vor allem weil der Beobachter offenbar nicht weit weg von ihr war. "Es sollte jetzt alles geklärt sein, aber es ist verrückt, das kann einfach überall passieren", stellt der Webstar abschließend entsetzt fest.

Sarah und ihre Familie leben bereits seit einigen Jahren in Dubai. Trotz des Vorfalls gefällt es ihnen dort sehr – Umzugspläne gibt es in nächster Zeit wohl nicht. "Wir bleiben hier, solange es uns gefällt. Haben uns hier ein schönes Leben aufgebaut und fühlen uns sehr wohl", machte Sarah bereits 2023 auf Social Media deutlich und daran hat sich wohl nichts geändert. Auch ihre drei Töchter Mia (7), Kyla (4) und Nesthäkchen Alea fühlen sich in ihrer Wahlheimat pudelwohl.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea