Sarah Harrison gesteht: So chaotisch ist es mit drei Kids

Sarah Harrison (34) gewährte ihren Fans kürzlich einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag mit drei Kindern. In einer Frage- und Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob ihr Leben mit den Kids wirklich so entspannt sei, wie es manchmal wirke. "Also chillig ist es ganz und gar nicht, das kann ich euch sagen. Es ist eher wild, laut, chaotisch und unvorhersehbar. Auch sehr anstrengend", gestand sie mit einem Lachen und ergänzte: "Man muss sehr viel organisieren, man braucht Durchhaltevermögen. Es ist crazy."

Dennoch stellte Sarah klar, dass sie es nicht anders haben wolle: "Trotzdem liebe ich es, Mama zu sein. Auch wenn sie mich auf die Palme bringen, und natürlich bekommt ihr das nicht so mit, denn ich habe ja auch nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand. Die Erziehung passiert hinter der Kamera." Ihre jüngste Tochter Alea mache es der dreifachen Mama aber besonders leicht. "Sie ist so ein Engelchen. Sie macht es uns sehr einfach. Das heißt, ich kann das gerade alles noch mal so richtig doll genießen", schwärmte die Influencerin weiter.

Einen kleinen Einblick in ihre Erziehung gab die Content Creatorin kürzlich aber dennoch – und zwar beim Friseurbesuch mit ihrer Tochter Mia. Die Siebenjährige wollte ihre Haare eigentlich deutlich kürzer schneiden lassen. Doch Sarah entschied sich dagegen und erlaubte nur einen kleinen Schnitt, damit sich ihre Tochter langsam daran gewöhnen kann, die Haare kürzer zu tragen. "Ich empfinde es so, dass Kinder sich da rantasten müssen. Wenn Mia sagt, ich will kurze Haare, dann bin ich da natürlich dagegen, denn sie hat richtig lange Haare", erklärte sie ihren Fans nach dem Termin auf Instagram. Für die Influencerin stand fest: Kinder sollen nicht aus einem Impuls heraus große Veränderungen vornehmen, sondern Schritt für Schritt eine Entscheidung treffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin, mit ihrer Tochter Alea

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Anzeige Anzeige