Schwerer Verlust für Sons of Anarchy-Star David Labrava (55). Mit nur 16 Jahren hat sein Sohn Tycho am 5. Mai Suizid begangen, wie der Schauspieler selbst in einem Instagram-Post mitteilt: "Niemals in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich das posten würde. Das ist mein Sohn Tycho. Vor ein paar Tagen hat er sich mit 16 Jahren das Leben genommen. Er litt an einer Depression, die wir nicht sehen konnten, da er ein glückliches Kind war." Gleichzeitig verweist David in den Zeilen auf eine Spendenseite für Organisationen, die sich mit manisch-depressiven Erkrankungen befassen. Außerdem erinnert die Familie des Verstorbenen auf "FlyHighTycho" an die schönen Momente mit ihm. Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de